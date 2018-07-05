The Guardian "пригласила" Терезу Мэй на ЧМ-2018 в Россию

Британское издание The Guardian сообщило, что Россия направила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй очередное приглашение посетить матчи чемпионата мира по футболу, а также отказаться от бойкота. Приглашение было направлено после вчерашней победы сборной Англии над Колумбией (1:1, по пен 4:3).

Эту информацию опровергли на официальном сайте посольства РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Россия не отрпавляла повторного приглашения Терезе Мэй.

- Индивидуальные приглашения британским политикам на чемпионат мира не направлялись и, соответственно, не отзывались, - сообщается в заявлении посольства. - Как известно, решение не посещать турнир на официальном уровне исходило от Лондона. Более того, из Великобритании раздавались призывы бойкотировать соревнования, пресса рисовала мрачные картинки подготовки России к турниру. Чемпионат – спортивный праздник для всего мира. Вопреки материалу The Guardian, мы никого специально не "завлекаем", но рады дать возможность всем поддержать свою команду. Это касается и представителей Великобритании. Если официальные лица королевства все же захотят приехать, их примут с тем же гостеприимством, как и игроков сборной Англии и их болельщиков.

Британия бойкотирует чемпионат мира-2018 из-за инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором официальный Лондон обвиняет Россию.