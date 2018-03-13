Свищев - о бойкоте Англии: "Это похоже на историю с Крушельницким на Играх. Такое чувство, что писал один и тот же сценарист"

Председатель комитета по спорту Госдумы Дмитрий Свищев в интервью "СЭ" сравнил решение британских чиновников бойкотировать ЧМ-2018 со случаем о нахождении допинга в крови керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде-2018.

– Провел удивительную параллель с этой историей о чиновниках. Вернемся к Олимпиаде и Крушельницкому, – сказал Свищев. – Обратите внимание: ему подбросили мельдоний, запрещенный препарат – я с большой долей уверенности могу сказать, что это факт! Производитель мельдония – страны бывшего СССР. Во всем мире он считается дешевым запрещенным русским препаратом. Цель – отстранение от Олимпиады либо не дать россиянам показать результат на Играх. Нам сказали, что в Корее было два случая применения допинга, то есть они добились своего. Теперь известная история со Скрипалем. Опять бывший россиянин, опять дешевый непонятный препарат, изобретенный в Советском союзе, – "Новичок". Опять резко возникает почему-то ассоциация с чемпионатом мира по футболу. Где разведчики и чемпионат мира по футболу? Какая связь? Сразу автоматом выпускается заявление – мы не поедем на ЧМ, своих не пустим. И там, и там – русские люди, советские препараты и истерия по поводу бойкота и того, чтобы не отдавать нам флаги. Такое чувство, что все это писал один и тот же сценарист.

Уверен, что искать ответы нужно там, где такие сценарии разыгрываются. У нас в стране величайшие умы и аналитики сидят в спецслужбах, которые четко просчитывают все риски. Почему нужно устранять Скрипаля прямо сейчас, перед чемпионатом мира? Ну только идиот мог это сделать! Наши спецслужбы – мощная структура, которая на несколько шагов просчитывает всю ситуацию. Так же и Крушельницкий. Он выехал лидером сезона, для него третье место – не лучший результат. И каким нужно быть идиотом, чтобы употреблять запрещенные препараты на Олимпиаде? Критерием отбора на Игры были три прошедшие допинг-пробы, и он их прошел. Значит, три пробы прошел, а потом приехал на Олимпиаду, ему стало трудно, и он начал есть таблетки! Это же глупо. Все один в один, как под копирку в этих историях. (Игорь НОВИКОВ)

В Англии опять грозят бойкотом ЧМ-2018. В чем дело? //

Англия приедет на ЧМ-2018. Бойкота не будет!