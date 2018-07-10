Субашич тренировался в общей группе перед матчем с Англией

Вратарь сборной Хорватии Даниель Субашич принял участие в официальной тренировке команды, прошедшей во вторник в московских "Лужниках" накануне полуфинального матча чемпионата мира против Англии, информирует "РИА Новости".

Субашич получил повреждение в четвертьфинальной игре со сборной России и в понедельник пропустил тренировку команды. Во вторник вратарь в открытые для СМИ 15 минут занятия хорватской команды работал наравне с двумя другими голкиперами сборной Хорватии.

Также в общей группе занятие начал Шиме Врсалько, также получивший повреждение в игре с россиянами и отсутствовавший на тренировке накануне.

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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