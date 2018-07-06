Станислав Черчесов: "Мы идем к своей цели, а не мечтаем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии поделился мнением о задачах на домашний турнир.

– Вы в ноябре сказали, что в мечты не верите, только в правду. Теперь, когда вы в четвертьфинале, можете помечтать?

– Не вводите людей в заблуждение. Я сказал, что в моем возрасте мечтать нельзя, а надо ставить цели. Мы ставим их перед каждой игрой. Тем более теперь уже игры не в группе, и надо играть на результат. Мы идем к своей цели, а не мечтаем. (Игорь РАБИНЕР)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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