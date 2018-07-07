Сотрудники полиции и волонтеры раздают фанатам кепки Gentle fan

Перед матчем Россия – Хорватия в 1/4 финала чемпионата мира-2018 возле стадиона "Фишт", на котором пройдет игра, раздают бесплатные головные уборы для фанатов. Сотрудники туристической полиции и волонтеры выдают фанатам и сборной России, и сборной Хорватии кепки с надписью Gentle fan (перевод - вежливый фанат). (Ярослав СУСОВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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