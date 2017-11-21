СМИ: Сборная Германии разместится в Сочи или Раменском на ЧМ-2018

Сборная Германии планирует разместиться на тренировочной базе в Сочи или Раменском во время чемпионата мира 2018 года, сообщает Sueddeutsche Zeitung. Главный тренер немцев Йоахим Лев примет окончательное решение после 1 декабря, когда пройдет жеребьевка финальной части турнира.

Немецкое издание отмечает, что Раменское является более удобным местом для базы национальной команды из-за близкого расстояния к Москве, где пройдут матчи полуфинала и финала.

Чемпионат мира-2018 состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.