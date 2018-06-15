Sky Sports считает, что Янг, Триппьер и Лингард выйдут в стартовом составе сборной Англии против Туниса

Sky Sports опубликовал свою версию стартового состава сборной Англии в матче ЧМ-2018 против сборной Туниса.
Состав сборной Англии на матч с Тунисом (версия Sky Sports): Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Хендерсон, Алли, Лингард, Стерлинг, Кейн.
Тунис - Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Туниса
- Эшли Янг
- Джордан Хендерсон
- Кайл Уокер
- Рахим Стерлинг
- Харри Кейн
- Джон Стоунс
- Деле Алли
- Джордан Пикфорд
- Киран Триппьер
- Джесси Лингард