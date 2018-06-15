Sky Sports считает, что Янг, Триппьер и Лингард выйдут в стартовом составе сборной Англии против Туниса

Sky Sports опубликовал свою версию стартового состава сборной Англии в матче ЧМ-2018 против сборной Туниса.

Состав сборной Англии на матч с Тунисом (версия Sky Sports): Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Хендерсон, Алли, Лингард, Стерлинг, Кейн.

Тунис - Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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