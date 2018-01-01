Сборные Африки и Центральной Америки рассматривают базы в Железноводске на ЧМ-2018

Мэр Железноводска Евгений Моисеев сообщил, что сборные из Африки и Центральной Америки могут выбрать город в качестве места размещения на время чемпионата мира-2018. В Железноводске открылись две тренировочные площадки ЧМ-2018.

- Команды сами определяют, где размещаться, объявят об этом, возможно, ближе к февралю, - цитирует ТАСС Моисеева. - Но известно, что несколько иностранных сборных, в частности из стран Африки и Центральной Америки, рассматривают Железноводск в качестве баз для своих команд на чемпионат мира.

На сегодняшний день поле стадиона "Спартак" прокосили уже шесть раз, а газон на Капельнице - четыре раза. Остались совсем незначительные штрихи - нанести разметку на поле и беговой дорожке, установить шкафчики в раздевалках и обустроить медицинские кабинеты.

Надеюсь, что мировые сборные оценят наши поля по достоинству и приедут именно к нам, чтобы железноводские подростки воочию смогли увидеть большой футбол.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.