Сборная России во время ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске

База в подмосковном Новогорске окончательно утверждена местом, где во время чемпионата мира 2018 года будет жить и тренироваться сборная России, информирует "Р-Спорт". Отмечается, что в Новогорске уже подготовлены два полноразмерных поля, а с тренерским штабом национальной команды утверждалось все, вплоть до цвета стен в помещениях.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.