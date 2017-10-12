17:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России во время ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске

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База в подмосковном Новогорске окончательно утверждена местом, где во время чемпионата мира 2018 года будет жить и тренироваться сборная России, информирует "Р-Спорт". Отмечается, что в Новогорске уже подготовлены два полноразмерных поля, а с тренерским штабом национальной команды утверждалось все, вплоть до цвета стен в помещениях.

Напомним, что чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171012/1127067167.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Shast1983.83

Черчесову бы игру поставить а не цвет стен выбирать

18:02