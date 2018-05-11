20:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Руслан Камболов: "Рад за Джанаева, Кудряшова и Граната. Попасть в окончательный список сборной - в наших силах"


Защитник "Рубина" Руслан Камболов выразил надежду, что ему и его одноклубникам удастся попасть в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира-2018. Сегодня был опубликован расширенный состав. В него вошли четыре игрока казанского клуба - Камболов, Сослан Джанаев, Федор Кудряшов и Владимир Гранат.

- Очень рад, что оказался в расширенном списке сборной России. Рад за партнеров по команде Сослана Джанаева, Федора Кудряшова, Владимира Граната, - цитирует ТАСС Камболова. - Это большая честь и огромная ответственность. Будем работать и стараться попасть в окончательный список, все в наших силах.

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Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
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