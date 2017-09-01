Румыния дожала Армению с Пиццелли и Коряном, Дания разгромила Польшу

Сборная Румынии вырвала победу у Армении в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018, забив в добавленное ко второму тайму время. В стартовом составе подопечных Артура Петросяна вышли Вараздат Ароян из "Урала" и экс-хавбек "Кубани" и "Краснодара" Маркос Пиццелли, а форвард СКА Руслан Корян появился на поле на 58-й минуте.

В другом поединке группы Дания забила 4 безответных мяча Польше, которая по-прежнему лидирует в турнирной таблице. В составе проигравшей команды появились экс-защитник "Краснодара" Артур Енджейчик, а также подопечный Леонида Слуцкого в "Халл Сити" Камиль Грошицки.

Ранее в этой группе Казахстан во втором матче под руководством Александра Бородюка крупно уступил Черногории (0:3) и лишился шансов на выход на ЧМ-2018.

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Отборочный турнир

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Группа E

Дания - Польша - 4:0 (2:0)

Голы: Делэйни, 16 (1:0). Корнелиус, 42 (2:0). Йергенсен Занка, 59 (3:0). Эриксен, 80 (4:0).

Румыния - Армения - 1:0 (0:0)

Гол: Максим, 90+1 (1:0).

Нереализованный пенальти: Станку (Р), 55 (вратарь).

Удаление: Восканян (А), 54.