РФС попросит звания заслуженных мастеров спорта для сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) принял решение ходатайствовать перед Министерством спорта РФ о присвоении звания "Заслуженный мастер спорта России" игрокам национальной сборной, сообщается на официальном сайте организации. Об этом стало известно на заседании бюро исполкома РФС, которое прошло во вторник, 10 июля.

На заседании члены исполкома также решили обратиться к Минспорту с просьбой присвоить звание "Заслуженный тренер России" всем членам тренерского штаба сборной во главе со Станиславом Черчесовым.

Напомним, на чемпионате мира-2018 россияне дошли до 1/4 финала, где уступили Хорватии (1:1, по пен. 4:3).