Путин пока не собирается приезжать на матч Россия – Хорватия

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в расписании главы государства нет поездки в Сочи на матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные России и Хорватии.

– Нет, пока такая поездка в графике Путина не появилась. Пока новых вводных нет, – цитирует "Р-Спорт" Пескова.

Ранее стало известно, что встречу посетит президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Игра пройдет на стадионе "Фишт" 7 июля. Начало игры – 21.00 по московскому времени.

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