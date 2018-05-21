Профсоюз футболистов просит ФИФА разрешить Герреро сыграть на чемпионате мира

Нападающий "Фламенго" и сборной Перу Паоло Герреро отправился в Швейцарию с надежной встретиться с представителями ФИФА и обсудить свою дисквалификацию. 34-летний форвард заручился поддержкой профсоюза футболистов FIFPro, который написал письмо в ФИФА. В своем письме организация подчеркивает, что наказание для Герреро избрано несоразмерно жесткое и несправедливое. В FIFPro рассчитывают, что ФИФА вмешается и разрешит Герреро принять участие в ЧМ-2018.

Напомним, что Герреро за нарушение антидопинговых правил был дисквалифицирован в прошлом году на 12 месяцев. Позднее срок сократили до полугода, что позволило бы ему сыграть на чемпионате мира. Однако по апелляции ВАДА Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) увеличил срок дисквалификации до 14 месяцев.