Погба забил первый мяч чемпионата мира-2018, засчитанный с помощью системы автоматической фиксации гола

Полузащитник сборной Франции Поль Погба забил победный мяч в игре со сборной Австралии (2:1) на ЧМ-2018. Этот мяч был засчитан с помощью системы автоматического определения взятия ворот.

Гол француза стал первым на турнире, который был засчитан арбитром благодаря этой системе. В этом же матче благодаря VAR был назначен пенальти в ворота австралийцев.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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