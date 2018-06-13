Почти четверть вопросов, поступающих в Роспотребнадзор, связаны с чемпионатом мира

С 15 мая по 15 августа действует Единый информационный центр Роспотребнадзора по вопросам чемпионата мира. Как отмечает официальный организации, примерно четверть вопросов, которые поступают в центр, связаны с первенством планеты.

Чаще всего на телефон единого консультационного центра поступают вопросы о туристском продукте. Таких обращений около 24% от общего числа звонков. Болельщики и гости чемпионата мира интересуются экскурсиями по городам, безопасностью, условиями и местами приобретения таких услуг.

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