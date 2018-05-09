Бывший вратарь "Спартака" и "Ростова" Стипе Плетикоса откроет парк футбола в Нижнем Новгороде, сообщает Welcome 2018. Хорватский голкипер примет участие в торжественной церемонии открытия 12 мая. Парк будет работать два дня.

Нижний Новгород станет уже восьмым городом, который посетит Парк футбола. Ранее он уже побывал в Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Самаре, Екатеринбурге и Казани. Для посетителей Парка запланированы мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами.

"Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).

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