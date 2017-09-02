Пике освистали во время матча Испания - Италия

Защитника сборной Испании Жерара Пике освистывали болельщики при каждом касании мяча в матче отборочного турнира чемпионата мира против Италии. Встреча проходит на домашнем стадионе "Реала" - "Сантьяго Бернабеу".

Пике, который выступает за "Барселону", не раз остро высказывался в прессе и социальных сетях про "Королевский клуб".

Поклонники сборной Испании в последнее время регулярно освистывают каталонца, который, по их мнению, накаляет обстановку в сборной своим провокационным поведением.

Защитник "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль перед встречей призвал болельщиков не освистывать Пике.

Трансляция матча Испания - Италия