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21:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пике освистали во время матча Испания - Италия


Защитника сборной Испании Жерара Пике освистывали болельщики при каждом касании мяча в матче отборочного турнира чемпионата мира против Италии. Встреча проходит на домашнем стадионе "Реала" - "Сантьяго Бернабеу".

Пике, который выступает за "Барселону", не раз остро высказывался в прессе и социальных сетях про "Королевский клуб".

Поклонники сборной Испании в последнее время регулярно освистывают каталонца, который, по их мнению, накаляет обстановку в сборной своим провокационным поведением. 

Защитник "Реала" и сборной Испании Дани Карвахаль перед встречей призвал болельщиков не освистывать Пике.

Трансляция матча Испания - Италия 

Материалы других СМИ
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