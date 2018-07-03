Пиар-директор крупной компании обвинила российских фанатов в убийстве женщины. Соцсети негодуют

Пиар-директор крупной компании Галина Панина на своей странице в Фейсбуке написала, что ночью после победы России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, пенальти 4:3) в районе Москвы Новопеределикино пьяные фанаты сожгли девушку. По ее словам, ей это рассказала ее стажерка, живущая в этом месте.
Впоследствии выяснилось, что сожженная женщина была псиихически неуравновешенной и сама покончила с собой. Более того, ее тело было обнаружено, когда Россия и Испания пробивали серию пенальти. Панина удалила свой пост, однако, как сообщает RNS, компания временно отстранила ее от работы.
Сообщение Паниной об инциденте и комментарии о нем вызвали негодование пользователей соцсетей. Люди были возмущены эпитетами, которые допустила женщина.
Дополнительная информация
https://rns.online/consumer-market/Lerua-Merlen-otstranil-ot-raboti-PR-direktora-posle-publikatsii-na-Facebook-2018-07-03/