Пиар-директор крупной компании обвинила российских фанатов в убийстве женщины. Соцсети негодуют

Пиар-директор крупной компании Галина Панина на своей странице в Фейсбуке написала, что ночью после победы России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, пенальти 4:3) в районе Москвы Новопеределикино пьяные фанаты сожгли девушку. По ее словам, ей это рассказала ее стажерка, живущая в этом месте.

Впоследствии выяснилось, что сожженная женщина была псиихически неуравновешенной и сама покончила с собой. Более того, ее тело было обнаружено, когда Россия и Испания пробивали серию пенальти. Панина удалила свой пост, однако, как сообщает RNS, компания временно отстранила ее от работы.

Сообщение Паниной об инциденте и комментарии о нем вызвали негодование пользователей соцсетей. Люди были возмущены эпитетами, которые допустила женщина.

Сборная России на чемпионате мира по футболу