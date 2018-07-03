23:17 3 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Пиар-директор крупной компании обвинила российских фанатов в убийстве женщины. Соцсети негодуют

Фанаты смотрят матч России и Испании. Фото AFP
Фанаты смотрят матч России и Испании. Фото AFP

Пиар-директор крупной компании Галина Панина на своей странице в Фейсбуке написала, что ночью после победы России над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, пенальти 4:3) в районе Москвы Новопеределикино пьяные фанаты сожгли девушку. По ее словам, ей это рассказала ее стажерка, живущая в этом месте.

Впоследствии выяснилось, что сожженная женщина была псиихически неуравновешенной и сама покончила с собой. Более того, ее тело было обнаружено, когда Россия и Испания пробивали серию пенальти. Панина удалила свой пост, однако, как сообщает RNS, компания временно отстранила ее от работы.

Сообщение Паниной об инциденте и комментарии о нем вызвали негодование пользователей соцсетей. Люди были возмущены эпитетами, которые допустила женщина.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

Дополнительная информация

https://rns.online/consumer-market/Lerua-Merlen-otstranil-ot-raboti-PR-direktora-posle-publikatsii-na-Facebook-2018-07-03/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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