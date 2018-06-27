Парламент Египта хочет выяснить причины провала сборной на ЧМ-2018

Комитет по делам молодежи и спорта парламента Египта хочет выяснить причины, которые привели к провалу национальной сборной на чемпионате мира-2018.

- Некоторые члены комитета по делам молодежи и спорта парламента Египта попросили провести расследование результатов выступления национальной футбольной сборной на чемпионате мира в России, - сказал член парламентского комитета Радван аз-Заяти. - Расследование будет касаться всех административных и технических вопросов, а также событий внутри сборной во время ее нахождения в России.



Кроме того, будут обсуждаться причины провала Союза футбола Египта в достижении положительных результатов на ЧМ, учитывая прекрасные стартовые возможности.



На чемпионате мира-2018 сборная Египта заняла последнее место в группе A с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии. Команда Мохамеда Салаха в трех играх не набрала ни одного очка.

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