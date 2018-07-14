Ольга Голодец: "Сборная Хорватии принесла извинения за инцидент с Видой"

Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец заявила, что российская сторона считает исчерпанным инцидент с представителями сборной Хорватии, произошедший после матча 1/4 финала чемпионата мира против России (2:2, пенальти - 4:3). Защитник Домагой Вида и член хорватской делегации Огнен Вукоевич записали видео, в котором скандировали "Слава Украине!" и посвящали победу над Россией этой стране.

- Команда принесла извинения. На сегодняшний день инцидент исчерпан, - цитирует Голодец РИА Новости.

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира встретится с Францией (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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