Названы имена VIP-персон, которые посетят финал чемпионата мира в России

Individuals in the VIP box for this World Cup final between France & Croatia include: Nicolas Sarkozy, Laurent Blanc, Didier Drogba, Samuel Eto’o, Philipp Lahm, Diego Maradona, Davor Suker, Lillian Thuram, Francesco Totti, Marcel Desailly, Arsène Wenger, Usain Bolt & Mick Jagger.