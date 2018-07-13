19:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На набережной Новосибирска закрыли фан-зону ЧМ-2018


На Михайловской набережной Новосибирска прекратила работу фан-зона, посвященная чемпионату мира-2018.

Публичные трансляции были предусмотрены только для игр с участием сборной России.

- Так как Россия в финал чемпионата не вышла, то трансляция на набережной организована не будет, – уточнили в департаменте.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //
ЧМ-2018: сетка плей-офф – здеськалендарь матчей и расписание по городам – здесь

Дополнительная информация

https://vn.ru/news-final-chm-2018-frantsiya-khorvatiya-ne-pokazhut-v-fan-zone-na-naberezhnoy/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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