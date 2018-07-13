На набережной Новосибирска закрыли фан-зону ЧМ-2018

На Михайловской набережной Новосибирска прекратила работу фан-зона, посвященная чемпионату мира-2018.



Публичные трансляции были предусмотрены только для игр с участием сборной России.

- Так как Россия в финал чемпионата не вышла, то трансляция на набережной организована не будет, – уточнили в департаменте.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)​

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь