На матче Бельгии и Франции в Санкт-Петербурге ожидают более 20 тысяч иностранных болельщиков

В Санкт-Петербурге на полуфинальном матче ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии ожидают более 20 тысяч иностранных болельщиков. Как сообщает "Мойка78", предполагается, что на стадионе "Санкт-Петербург" будет аншлаг.
В Санкт-Петербург к игре, которая состоится 10 июля, приедут более 20 тысяч болельщиков из Франции, Бельгии, Китая и ряда других стран. Они посетят матч. Остальные места займут российские болельщики.
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Дополнительная информация
https://moika78.ru/news/2018-07-09/35781-boleey-20-tysyach-inostrantsev-prieydut-v-peterburg-na-polufinal-chm