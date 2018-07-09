На матче Бельгии и Франции в Санкт-Петербурге ожидают более 20 тысяч иностранных болельщиков

В Санкт-Петербурге на полуфинальном матче ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии ожидают более 20 тысяч иностранных болельщиков. Как сообщает "Мойка78", предполагается, что на стадионе "Санкт-Петербург" будет аншлаг.

В Санкт-Петербург к игре, которая состоится 10 июля, приедут более 20 тысяч болельщиков из Франции, Бельгии, Китая и ряда других стран. Они посетят матч. Остальные места займут российские болельщики.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь