На ЧМ-2018 будут использоваться планшеты для анализа статистики игроков

ФИФА предложит всем сборным-участницам чемпионата мира-2018 комплект технического оборудования, которое позволит тренерам поддерживать связь с аналитиками, сообщает пресс-служба организации. Каждая команда получит два устройства: одно для аналитика, который следит за матчем с трибуны для прессы, второе - для тренерского штаба.

Две камеры, расположенные на трибуне для прессы, отслеживают положение игроков и мяча. Обработанные данные передаются на устройство аналитика, который находится на трибуне для прессы. Он анализирует показатели игроков, оценивает общую ситуацию в матче и может с помощью специального аналитического приложения графически выделить на поле области, требующие внимания тренера.



Аналитик может отправить кадры со своими пометками на устройство помощника главного тренера и пообщаться с ним по голосовой связи. Помощник главного тренера также может связаться с аналитиком по голосовой связи или отправить ему сообщение в чате.

В перерыве в раздевалке можно провести анализ указанных ситуаций. Кроме того, команды получают результаты послематчевого анализа на платформе ФИФА.

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