Муж пригрозил жене разбить телевизором голову, если она будет мешать смотреть ЧМ-2018

Жительница Израиля подает в суд на мужа из-за предстоящего чемпионата мира в России, информирует местная газета "Маарив". Она недовольна тем, что супруг купил 4 новых телевизора для просмотра матчей турнира.

По данным источника, супруга не хочет, чтобы ее квартира превратилась в "шумный мужской клуб" и предложила мужу на время мирового первенства переехать к родителям. Мужчина отказался съезжать, пригрозив жене разбить один из мониторов о ее голову, если она будет мешать ему наслаждаться играми.

Женщина угрожает мужу судом, если из их квартиры не исчезнут лишние телевизоры.



Напомним, что чемпионат мира стартует 14 июня и продлится до 15 июля.

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