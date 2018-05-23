16:10 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Музей футбола откроется в "Лужниках" после чемпионата мира-2018


На территории стадиона "Лужники" откроется музей футбола после проведения чемпионата мира-2018. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснулин.

– Мы в составе "Лужников" сейчас проектируем музей футбола, – цитирует ТАСС Хуснулина. – У нас уже часть экспонатов подобраны.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира встретятся в группе А со сборными Египта, Уругвая и Саудовской Аравии​.

В "Лужниках" пройдет матч-открытие турнира – Россия – Саудовская Аравия, а также еще три игры группового этапа, 1/8 финала, полуфинал и финал.

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5223976

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