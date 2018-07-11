Мэр Нижнего Новгорода - о разрушении набережной: "Были допущены ошибки – бездумность со стороны подрядчика"

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов считает, что ошибки при проектировании и строительстве привели к разрушению части дорожного покрытия набережной, построенной к ЧМ-2018. Мостовая и тротуар были повреждены сильным ливнем, который обрушился на город.

– Это очень серьезная грубая проектная ошибка. Подрядчик мог бы все это предусмотреть, – цитирует "НТА-Поволжье" Панова. – Над этим сейчас работают все наши службы, в том числе министерство строительства Нижегородской области. Заказчиком объекта на Волжской набережной выступал дорожный фонд области. В настоящий момент у нас идет совместная работа по устранению последствий.

Были допущены ошибки – бездумность со стороны подрядчика. Сейчас предпринимаются меры по восстановлению благоустройства. Буквально в течение нескольких дней все, что произошло на Нижне-Волжской набережной будет исправлено самим подрядчиком. Более сложные задачи будут реализованы комплексно. В том числе водоканал сейчас поедет чистить все прилегающие коллекторы. Будут решены вопросы с тем, чтобы все сливы не упирались больше в бетонные стены.