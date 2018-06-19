Мексиканцы в России готовы ко всему. Это фото тому доказательство

Один из болельщиков сборной Мексики основательно подготовился к приключениям на чемпионате мира в России и написал на своей майке фразу, которая поможет ему в экстренных ситуациях. Фото с его креативом выложила в Твиттер корреспондент GQ.

На спине у оригинального мексиканца написано: "Если вы видите меня очень пьяным, пожалуйста, позвоните в посольство Мексики". Можно не сомневаться, что этот парень нигде не пропадет.

Напомним, национальная команда Мексики играет в группе F вместе с Германией, Кореей и Швецией. В первом матче своего квартета мексиканцы обыграли немцев с минимальным счетом.

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