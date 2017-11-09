Майкл О'Нилл: "Мы понимаем, насколько важно для Северной Ирландии попасть на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нилл перед первым стыковым матче за путевку на чемпионат мира-2018 против Швейцарии отметил, что для некоторых игроков его команды это последний шанс сыграть на крупном турнире. По словам наставника, он призвал футболистов не бояться этой ситуации.



- Домашняя игра - это хороший шанс занять выгодную позицию перед вторым матчем. Наша команда прошла через непростые времена, а для некоторых игроков это последняя возможность сыграть на турнире такого уровня. Поездка в Россию для них будет заслуженной. Сейчас я сказал своим игрокам: не бойтесь этой ситуации, примите ее и не оглядывайтесь назад. Мы знаем, что стоит на кону и насколько это важно для всей Северной Ирландии.