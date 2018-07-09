Матвиенко посетит матч Бельгия - Франция

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена посетить полуфинальный матч с участием команд Бельгии и Франции, который пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, информирует пресс-службе СФ.

"Председатель СФ Валентина Матвиенко планирует посетить футбольный матч, который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Матвиенко является представителем в СФ от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга. Последний раз французы и бельгийцы играли на ЧМ в 1986 году.

Франция - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

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