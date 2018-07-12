Лука Модрич: "Английские журналисты и телеведущие нас недооценивали. Это была большая ошибка"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич после победы над Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2018 критически отозвался о британских СМИ.
- Мы еще раз показали, что мы не устали, - цитирует хорвата ВВС. - Мы доминировали в физическом аспекте, психологическом - во всем. Английские журналисты и телеведущие недооценивали Хорватию. Это была большая ошибка. Они должны быть более скромными и больше уважать соперников. Мы прочитали их слова и сказали друг другу: "Сегодня мы посмотрим, кто из нас устал".
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/