Куасси Эбуэ: "Россия – хороший вариант для проведения чемпионата мира"

Полузащитник "Селтика" Куасси Эбуэ в интервью "Известиям" накануне матча против 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" отметил, что приедет в Россию на чемпионат мира-2018. По его мнению, русские не плохие люди.

– Этим летом Россия примет чемпионат мира по футболу. Так как сборная Кот-д'Ивуара не прошла квалификацию, хотели бы вы приехать к нам в роли зрителя?

– Да, конечно, это хорошая идея. Думаю, приеду дней на пять, чтобы посетить несколько игр. Это хорошее занятие на каникулах.

– Есть те, кто говорит, что в России во время ЧМ-2018 могут якобы возникнуть проблемы с расизмом. Вы два года играли в нашей стране, сталкивались ли с проявлениями дискриминации?

– Россия – хорошая страна с хорошими людьми. Считаю, что эта страна – хороший вариант для проведения чемпионата мира и вы с этим справитесь. Кто-то может сказать, что русские – плохие, но для меня это точно не так.

Напомним, матч "Зенит" – "Селтик" состоится сегодня, 22 февраля, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой встречи. В первом матче шотландцы выиграли с минимальным счетом.