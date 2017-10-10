Кристиан Пануччи: "На матч с Италией албанцы вышли с поднятыми головами"

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи после поражения от Италии (0:1) в отборочном матче чемпионата мира-2018 отметил, что соперник играл в типичном для себя стиле. По мнению наставника, его подопечные пытались играть в футбол.

- Италия показала свой типичный футбол, - заявил Пануччи в эфире канала Rai Sport - Я попросил, чтобы мои ребята не садились глубоко, чтобы находить шансы в атаке. Мне жаль болельщиков, но мы сделали все, чтобы добиться положительного результата. Стадион был забит. Мы вышли с поднятыми головами, мы пытались играть в футбол, но темп в лигах, где многие из моих игроков выступают, не самый высокий. Когда вы создаете много проблем для Италии, но один раз ошибаетесь, вы не можете быть удовлетворены. Я думаю, что Италия может очень хорошо сыграть в плей-офф, у них всегда есть, что показать на чемпионате мира.