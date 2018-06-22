Как Месси выйти в плей-офф

Сборная Аргентины, в четверг проигравшая Хорватии (0:3), не потеряла шансов на выход из группы.

И В Н П М О Хорватия 2 2 0 0 5-0 6 Нигерия 2 1 0 1 2-2 3 Исландия 2 0 1 1 1-3 1 Аргентина 2 0 1 1 1-4 1

В оставшихся матчах встречаются:

26 июня: Нигерия – Аргентина (21.00), Исландия – Хорватия (21.00).​

Сборная Лионеля Месси пробьется в 1/8 финала ЧМ-2018 при следующих раскладах:

Вариант 1.

– Победа над Нигерией.

– Исландцы не обыграют Хорватию.

Вариант 2.

– Победа над Нигерией.

– Исландцы обыграют Хорватию, но при этом итоговая разность забитых/пропущенных мячей у них будет хуже, чем у аргентинцев.

Если у Аргентины и Исландии по итогам 3-го тура группового этапа будет по 4 очка, а разность забитых/пропущенных мячей будет одинаковой, то выше окажется команда, у которой больше голов. Если и аргентинцы, и исландцы забьют равное число мячей, то показателем, который определит их турнирное положение, будет рейтинг fair play (он учитывает желтые и красные карточки). На данный момент у аргентинцев три желтые карточки, а у исландцев - одна. Если участника плей-офф не выявит и он, то будет проведена жеребьевка.

Матчи 3-го тура в группе D состоятся 26 июня. Нигерия и Аргентина встретятся в Санкт-Петербурге, а Исландия и Хорватия – в Ростове-на-Дону. (Александр БОБРОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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