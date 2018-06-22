Как Месси выйти в плей-офф

Сборная Аргентины, в четверг проигравшая Хорватии (0:3), не потеряла шансов на выход из группы.
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И
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В
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Н
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П
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М
|
О
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Хорватия
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2
|
2
|
0
|
0
|
5-0
|
6
|
Нигерия
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
Исландия
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-3
|
1
|
Аргентина
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1-4
|
1
В оставшихся матчах встречаются:
26 июня: Нигерия – Аргентина (21.00), Исландия – Хорватия (21.00).
Сборная Лионеля Месси пробьется в 1/8 финала ЧМ-2018 при следующих раскладах:
Вариант 1.
– Победа над Нигерией.
– Исландцы не обыграют Хорватию.
Вариант 2.
– Победа над Нигерией.
– Исландцы обыграют Хорватию, но при этом итоговая разность забитых/пропущенных мячей у них будет хуже, чем у аргентинцев.
Если у Аргентины и Исландии по итогам 3-го тура группового этапа будет по 4 очка, а разность забитых/пропущенных мячей будет одинаковой, то выше окажется команда, у которой больше голов. Если и аргентинцы, и исландцы забьют равное число мячей, то показателем, который определит их турнирное положение, будет рейтинг fair play (он учитывает желтые и красные карточки). На данный момент у аргентинцев три желтые карточки, а у исландцев - одна. Если участника плей-офф не выявит и он, то будет проведена жеребьевка.
Матчи 3-го тура в группе D состоятся 26 июня. Нигерия и Аргентина встретятся в Санкт-Петербурге, а Исландия и Хорватия – в Ростове-на-Дону. (Александр БОБРОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/