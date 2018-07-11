Хорватия - 13-й финалист в истории чемпионатов мира

Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. В полуфинальном матче ЧМ-2018 хорваты одолели Англию (2:1 д.в.). Балканская сборная стала 13-й командой в истории, дошедшей до решающего матча. Наиболее успешной остается Бразилия с 5 победами в финалах при двух поражениях (матч с Уругваем на ЧМ-1950 де-факто также стал финальным).

Главным неудачником остается сборная Голландии, которая три раза выходила в финал и трижды уступила.

Соперником Хорватии по финалу станет Франция, которая доходит до этой стадии в третий раз в истории. На домашнем ЧМ-1998 французы разгромили в финале Бразилию (3:0), а в финале ЧМ-2006 уступили Италии (1:1, пенальти - 3:5).

Финальный матч состоится 15 июля в "Лужниках".