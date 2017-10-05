Горан Саблич: "Атмосфера в сборной Хорватии оставляет желать лучшего"

Бывший защитник сборной Хорватии Горан Саблич считает, что в команде плохая атмосфера. По его словам, это осложнит выход хорватов на ЧМ-2018.

– Мне трудно сейчас вообще что-то предполагать, поскольку ситуация в нашей группе очень запутанная, – цитирует "Команда №1" Саблича. – Попасть на чемпионат мира имеют шанс четыре сборные. Но даже если и отвечать на ваш вопрос, нужно дождаться результатов матчей Украины против Косова и Хорватии против Финляндии. Несмотря на то, что лидерам будут противостоять аутсайдеры, поединки эти будут очень сложными для фаворитов, в этом я даже не сомневаюсь. Тем более что необходимо дождаться итога центрального матча тура в этом секстете Турция – Исландия. В этой встрече хорватам и украинцам выгодна была бы ничья.

Балканцам ведь может хватить и четырех очков, чтобы попасть в финальную часть ЧМ-2018. А может, в Киеве придется играть только на победу. Хотя могу сказать, что атмосфера в сборной Хорватии оставляет желать лучшего.

В последнее время национальная команда играет не с таким настроением, как обычно. Все дело в том, что болельщики недовольны тем, как работает президент федерации Давор Шукер. Плюс сложилась взрывоопасная ситуация с боссом загребского "Динамо" Зораном Мамичем, которого обвиняют в нечистоплотных трансферах футболистов в зарубежные клубы. Из-за этого в суд для дачи показаний уже не раз вызывали Луку Модрича и Деяна Ловрена. К тому же и после поражения от Турции хорватская пресса жестко критикует сборную.