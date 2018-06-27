Голкипер сборной Мексики Очоа - о поражении от Швеции: "Это урок для нас"

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа признался, что его команде придется проанализировать сегодняшнее поражение от Швеции (0:3) в рамках группового этапа чемпионата мира. Сборная Мексики вышла в плей-офф турнира со второго места в группе, в ее активе 6 очков.

- Хороший урок для нас, - цитирует РИА Новости Очоа. - Я бы, кстати, не сказал, что с самого начала все пошло не так, но потом мы определенно отдали сопернику слишком много пространства - и вот чем это закончилось. Теперь мы должны перенастроиться, мы вышли в плей-офф. Нужно переварить все это и двигаться дальше.

Мексика встретится с Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира (2 июля, Самара).

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