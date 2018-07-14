22:13 14 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Главы МВД Франции и Хорватии поспорили на обед в ресторане, чья сборная выиграет ЧМ-2018


Министры внутренних дел Франции и Хорватии Жерар Колон и Давор Божинович поспорили, чья национальная команда выиграет в финале чемпионата мира-2018.

- Теперь тот министр, сборная страны которого станет победителем чемпионата, должен будет угостить другого обедом в ресторане, - цитирует CNews Колона.

Он предположил, что Франция обыграет Хорватию со счетом 2:0, а один из голов забьет Самюэль Юмтити.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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