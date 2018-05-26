Глава Ставрополья пожелал сборной Нигерии выйти в финал ЧМ-2018, но проиграть россиянам

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сказал, что желает сборной Нигерии выйти в финал чемпионата мира-2018.

- Футболисты будут проживать в санатории "Источник". Команда поваров и весь персонал уже побывали на территории, определена кухня, режим проживания, доставки, безопасности, - цитирует губернатора ТАСС. - Встречать будем с радушием, я желаю сборной Нигерии дойти до финала чемпионата мира, но проиграть в финале сборной России. У нас побывали представители многих европейских команд, считаем, что это для наших курортов большая реклама. А сборная Нигерии на 90% состоит из игроков, которые играют во всем мире, поэтому хочется, чтобы людям понравилось проживание, и они стали бы своеобразными рекламными агентами Кавказских Минеральных Вод".

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