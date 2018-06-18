Глава Самарской области приобрел автомобиль для Коларова за свой счет

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, вручивший в воскресенье в качестве приза сертификат на внедорожник Lada 4x4 защитнику сборной Сербии Александру Коларову, приобрел этот сертификат за счет своих собственных средств.

В воскресенье в Самаре сборная Сербии в матче группы Е чемпионата мира по футболу победила команду Коста-Рики со счетом 1:0. Единственный гол забил Коларов. Как сообщил ранее Азаров, было решено вручить специальный приз футболисту, который забьет первый гол на стадионе "Самара Арена" на чемпионате мира. После матча глава региона вручил Коларову в качестве приза сертификат на Lada 4x4.

"Врио губернатора Дмитрий Азаров приобрел сертификат на этот автомобиль за счет собственных средств. Комплектация и цвет машины будут определены позднее, после обсуждения с Коларовым", - отмечается в сообщении.

Согласно декларации о доходах, в 2017 году Азаров заработал более 6,1 миллиона рублей. Рекомендованная цена на автомобиль LADA 4x4 начинается от 469,9 тыс. рублей с учетом максимальной выгоды по действующим акциям.

Следующая игра в Самаре пройдет 21 июня между командами Дании и Австралии.

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