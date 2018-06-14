Гинеру не стыдно за игру футболистов ЦСКА в составе сборной России

Президент ЦСКА Евгений Гинер поздравил сборную России с победой в стартовом матче чемпионата мира против Саудовской Аравии (5:0) и отметил, что ему не стыдно за игру футболистов своего клуба.

- Поздравляю команду с победой, - цитирует ТАСС слова Гинера. - Думаю, сегодня игроки ЦСКА сыграли хорошо, мне не стыдно.

В составе национальной команды нашей страны сегодня выступили пять игроков ЦСКА: вратарь Игорь Акинфеев, защитники Сергей Игнашевич, Марио Фернандес, а также полузащитники Александр Головин и Алан Дзагоев. Отметим, что Головин отличился голом и двумя передачами.

Следующие игры в группе А россияне проведут против команд Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).