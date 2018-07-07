Гарет Саутгейт: "Настоящее счастье - довести сборную Англии до полуфинала"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Швецией в 1/4 финала чемпионата мира (2:0) заявил, что достичь такого успеха удалось за счет единства коллектива и упорной работы всех футболистов, передает из Самары корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Вы всего третий тренер в истории сборной Англии, которому удалось довести команду до полуфинала чемпионата мира. Что для вас значит этот факт?

- Быть тренером сборной Англии – это уже большая честь для меня. А стать третьим в истории, кто довел команду до полуфинала... Это гордость. Настоящее счастье. Я говорил много с игроками перед матчем. Никто не был готов ехать домой. Что ж, задержимся теперь в России на неделю!

Мы - команда, которая по-прежнему прогрессирует. Все вкалывают на 200 процентов. Без работы Англия никогда не добьется успеха. Роуз, Кэйхилл, Джонс, Уэлбек... Все эти талантливые футболисты играют мало, но все равно делают все для общего успеха, поддерживают нас. В этом причина успеха. У нас невероятно дружная команда, единый коллектив. Команда настоящих бойцов и трудяг. Да, у нас не так много игроков мирового уровня. Но у нас есть молодые парни, которые могут ими стать. И уже показали себя на высшем уровне - чемпионате мира.

- Кому вы хотите сейчас выразить благодарность?

- Вы даже не представляете, как я всем благодарен... Каждому сотруднику сборной. Всем игрокам. Для меня честь - работать с такими талантливыми и умными ребятами. При этом я говорю спасибо, например, Лаллане и Ливермору, которые тренировались с нами перед ЧМ-2018, но в итоге в Россию не приехали. Говорю спасибо Окслейду-Чемберлену, который должен был играть на этом турнире, но получил травму. Говорю спасибо Харту, который сделал потрясающий сэйв в игре со Словений в отборе. Я все помню - и ценю каждого человека, который помогал и помогает этой сборной Англии. На таком турнире важно быть единым коллективом, семьей. И нам это удалось.

- Что для вас лично означает выход в полуфинал?

- Это лучшие дни в моей тренерской работе. Но, повторю, во-первых, мы еще продолжаем наш путь. А, во-вторых, речь нельзя вести только обо мне. Нужно говорить про всю команду! Даже жены футболистов, которые приехали в Россию поддержать мужей, внесли огромный вклад. (Михаил ГОНЧАРОВ).

Сборная Англии в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем пары Россия - Хорватия (11 июля, "Лужники").

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