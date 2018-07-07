Гарет Саутгейт: "Англия заслужила победу на 100 процентов"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы над Швецией в 1/4 финала чемпионата мира (2:0) заявил, что его команда заслужила победу, передает из Самары корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ

- Против Швеции пришлось очень тяжело?

- Конечно. Швеция побеждала Францию в отборочном этапе. Ту самую Францию, которая уже в полуфинале. Также Швеция лишила Италию чемпионата мира. Потом Швеция оставила позади Германию в группе. Как после этого ее можно называть слабым соперником? Это очень сильная команда. Нам было тяжело. Мы знали, что будет сложно. Но Англия заслужила победу на 100 процентов.

- Как оцените вклад в победу Пикфорда?

- Он - почти идеальный голкипер по своим данным. Для меня это образец современного вратаря. Пикфорд очень хорошо читает игру, реагирует на ситуацию, ментально силен и уверенно себя чувствует, начиная атаки ногами. Сколько сегодня классных передач в нужные зоны он раздал! Я счастлив, что у Англии есть такой вратарь.

- Автором победного гола стал Магуайр. Довольны им?

- Я всегда в него верил. Даже тогда, когда он сам в себя не верил. Помню, в первом матче за сборную против Молдавии Гарри очень боялся. Говорил, что думал только об одном: "Только бы не ошибиться, только бы не ошибиться"... Я же ему отвечал: "Сыграй, как умеешь!". С тех пор он стал другим игроком. Не просто классным, а доминирующим. И в обороне, и в атаке. Магуайр доказал, что готов к игре на самом высоком уровне. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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