Фарфан останется в московской клинике на ночь. А что дальше?

Форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан во время тренировки национальной команды в Химках после сильного столкновения с партнером получил травму головы и потерял сознание.

Фарфан покинул поле "Арены Химки" на машине скорой помощи и был доставлен в одну из московских клиник.

Как сообщает Elcomercio.pe, в настоящее время состояние игрока стабильно, он чувствует себя бодро. Тем не менее, Фарфан проведет в клинике всю сегодняшнюю ночь.



Когда футболист будет выписан из больницы и сумеет ли принять участие в заключительной игре чемпионата мира пока неизвестно. В ближайшее время должно последовать официальное заявление Федерации футбола Перу.



Австралия - Перу: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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