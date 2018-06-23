"Это чудесное место". Англичанин - о ЧМ-2018 в России

Английские болельщики заявляют, что довольны организацией чемпионата мира в России. Они также говорят, что столкнулись с очень теплым приемом со стороны местных жителей.

- Это один из лучших чемпионатов мира, на которых я побывал, - сказал один из фанатов в интервью Sky News. - Фан-зоны превосходны, а также есть множество хороших мест, где можно провести время. Это чудесное место.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии выступает в группе G. Ей предстоит встретиться с Панамой (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгией (28 июня, Калининград).

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