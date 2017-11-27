Джанни Инфантино: "На данный момент можно говорить об очень успешном опыте использования ВАР"

Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии жеребьевки чемпионата мира 2018 года отметил, что использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР) во время матчей идет на пользу как судьям, так и игрокам. Глава организации отметил, что решение об использовании этой технологии на турнире в России будет принято в марте 2018 года.

Напомним, система ВАР тестировалась летом 2017 года на Кубке конфедераций-2017 в России. В этом сезоне технология приминяется, в том числе, в чемпионатах Германии и Италии.

- Мы ждем, что новые технологии смогут принести пользу как командам-участницам, так и судьям чемпионата мира в России, - сказал Инфантино в интервью пресс-службе ФИФА. - 2018 год уже совсем близко, и считаю, что это абсолютно нормально, что сегодня мы ищем новые возможности, чтобы помогать арбитрам принимать правильные, обоснованные решения. Система видеопомощи арбитрам – одна из них. Решение об использовании видеоповторов на чемпионате мира в России будет принято в марте 2018 года, однако на данный момент мы можем говорить об очень успешном опыте использования данной системы. Она уже помогает арбитрам избегать серьезных ошибок, от которых, кстати, не застрахован ни один человек. В конечном итоге все это идет на пользу судьям и командам. Помимо этого, мы, естественно, будем использовать систему автоматического определения взятия ворот, поэтому можно быть уверенным, что если уж гол был забит, то он точно будет засчитан.

Жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет