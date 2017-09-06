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10:17 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Джанлуиджи Буффон: "В Испании аплодируют за 200 пасов на 20 метров, в Италии - свистят"


Вратарь и капитан сборной Италии Джанлуиджи Буффон выразил недовольство поведением болельщиков в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Израиля (1:0). Фанаты по ходу поединка освистывали итальянцев за недостаточно активные действия.

- Да, порой были выкрики недовольства, но это часть нашей философии, - цитирует Football Italia Буффона. - В Италии никого не волнует владение мячом. Если испанские игроки делают 200 передач на 20 метров, им аплодируют, здесь - свистят. Мы порой шли на риск, что приводило к опасным моментам у наших ворот.

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