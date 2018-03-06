Дворкович сменил Мутко в должности председателя оргкомитета "Россия-2018"

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович назначен на должность председателя оргкомитета по подготовке чемпионата мира-2018 "Россия-2018". Ранее эту должность занимал Виталий Мутко.
- Мы приняли решение, что генеральным директором оргкомитета является Алексей Сорокин, мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его, - приводит ТАСС слова Мутко.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Гол еще гол
Давно надо было его убрать, когда дождемся его удаления со всех постов? А что он там делает, может кто знает, тем более теперь. В принципе всё что он мог уже сделал, итоги известны, пора на "заслуженный" отдых.
18:49
Монте-Кристо (Мститель) .
crazysun78 ....................... А что такое Россия ? Отвечаю. Это биомасса, которой правят ничтожества. Поэтому все сдадут.
17:28
Dymanomashina
Капец..А вы в курсе, что он это...как бы помягче...флаг цвета радуги...
17:17
crazysun78
Монте-Кристо (Мститель), либералище, не надейся, Россия никогда не сдаст Донбасс!..
17:15
Спринт
Очередной, Властью назначенный, дилетант. Только россияне могут трижды наступать на одни и те же грабли. Даже хуже бледнолицых. Хотели как лучше, получится даже хуже, чем всегда. После очередной показухи в виде ЧМ-2018, на российский спорт наплюют все. И в первую очередь Власть страны.
17:09
Монте-Кристо (Мститель) .
Xen1um .................... Тролль, за деньги тупишь или это природное ?
16:33
Xen1um
Монте-Кристо (Мститель), ты не силен в геополитеке, про Крым вообще эпик фейл.
16:19
Монте-Кристо (Мститель) .
Во время ОИ в Сочи случился кризис на Украине. Который нам устроили Штаты. Уверен, что и на период ЧМ что-то придумано. Например, наступление войск Украины на Донбассе. Если до этого туда не введут войска ООН. Видимо, поэтому питерская ОПГ и заинтересована в данных войсках, так как предвидит это. Хотя это лишь одна из причин ввода данного контингента. Решение об этом будет принято после спектакля 18 марта. Если в период ЧМ начнется наступление ВСУ на Донбассе, то интересно будет посмотреть, как из всего этого будет выпутываться питерская ОПГ. Конечно, она Донбасс сдаст. И наступление будет замалчиваться. Как и события 7 февраля в Сирии. Но ведь замалчивать долго не получится. Донбасс не Сирия. Вот и посмотрим как ОПГ будет выкручиваться. А ведь после решения Украиной проблемы Донбасса на очереди будет Крым.
16:13
defender_8
В правительстве делать нечего, надо их как-то занять. У нас бедных нет, остались нищие.
15:39
Cheremis57
Монте-Кристо (Мститель) ., понятно что заметают следы и поставили западника, чтобы не получить бойкот ЧМ18!
15:34
Монте-Кристо (Мститель) .
Было - хуже некуда. А стало еще хуже... Причины замены очевидны. Один по уши в допинге и отвергнут миром. Другой слывет либералом и любит пресмыкается перед западом. Хотя они там все пресмыкаются, но этот особенно. Вот только суть от замены не меняется. Они оба лишь марионетки. И оба редкие болваны.
15:31
kelvin
Мутко в президенты )))
15:30
марк де фоссен
Дворкович хотя бы интеллектом не обделен,а то фром май харт что не скажет,все не в цвет.Да и не говорит моторист по делу вообще,вокруг да около кругами.
15:29
rusfed 2.0
Круговорот навоза в природе
15:17
titan2313
Ничем не лучше! Такой же болтун и бездельник!
14:59
muzsolini
Шило на мыло?
14:56
Ботаникум
Такая вот "ротация" БОЛТУНОВ в председательских креслицах!!! Хотя могли и Супер-Бузиху трудоустроить!?..... "Ледя" тоже была не чужда "росфутболлллЮ".
14:56
crazysun78
рос.спорт все также под угрозой
14:35
марк де фоссен
Еще бы на посту президента РФС его сменил,было бы всем щастье.))
14:32
shpasic
читалось))
14:29