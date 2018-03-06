14:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дворкович сменил Мутко в должности председателя оргкомитета "Россия-2018"

Аркадий ДВОРКОВИЧ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Аркадий ДВОРКОВИЧ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович назначен на должность председателя оргкомитета по подготовке чемпионата мира-2018 "Россия-2018". Ранее эту должность занимал Виталий Мутко.

- Мы приняли решение, что генеральным директором оргкомитета является Алексей Сорокин, мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его, - приводит ТАСС слова Мутко.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5011858

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Гол еще гол

Давно надо было его убрать, когда дождемся его удаления со всех постов? А что он там делает, может кто знает, тем более теперь. В принципе всё что он мог уже сделал, итоги известны, пора на "заслуженный" отдых.

18:49

Монте-Кристо (Мститель) .

crazysun78 ....................... А что такое Россия ? Отвечаю. Это биомасса, которой правят ничтожества. Поэтому все сдадут.

17:28

Dymanomashina

Капец..А вы в курсе, что он это...как бы помягче...флаг цвета радуги...

17:17

crazysun78

Монте-Кристо (Мститель), либералище, не надейся, Россия никогда не сдаст Донбасс!..

17:15

Спринт

Очередной, Властью назначенный, дилетант. Только россияне могут трижды наступать на одни и те же грабли. Даже хуже бледнолицых. Хотели как лучше, получится даже хуже, чем всегда. После очередной показухи в виде ЧМ-2018, на российский спорт наплюют все. И в первую очередь Власть страны.

17:09

Монте-Кристо (Мститель) .

Xen1um .................... Тролль, за деньги тупишь или это природное ?

16:33

Xen1um

Монте-Кристо (Мститель), ты не силен в геополитеке, про Крым вообще эпик фейл.

16:19

Монте-Кристо (Мститель) .

Во время ОИ в Сочи случился кризис на Украине. Который нам устроили Штаты. Уверен, что и на период ЧМ что-то придумано. Например, наступление войск Украины на Донбассе. Если до этого туда не введут войска ООН. Видимо, поэтому питерская ОПГ и заинтересована в данных войсках, так как предвидит это. Хотя это лишь одна из причин ввода данного контингента. Решение об этом будет принято после спектакля 18 марта. Если в период ЧМ начнется наступление ВСУ на Донбассе, то интересно будет посмотреть, как из всего этого будет выпутываться питерская ОПГ. Конечно, она Донбасс сдаст. И наступление будет замалчиваться. Как и события 7 февраля в Сирии. Но ведь замалчивать долго не получится. Донбасс не Сирия. Вот и посмотрим как ОПГ будет выкручиваться. А ведь после решения Украиной проблемы Донбасса на очереди будет Крым.

16:13

defender_8

В правительстве делать нечего, надо их как-то занять. У нас бедных нет, остались нищие.

15:39

Cheremis57

Монте-Кристо (Мститель) ., понятно что заметают следы и поставили западника, чтобы не получить бойкот ЧМ18!

15:34

Монте-Кристо (Мститель) .

Было - хуже некуда. А стало еще хуже... Причины замены очевидны. Один по уши в допинге и отвергнут миром. Другой слывет либералом и любит пресмыкается перед западом. Хотя они там все пресмыкаются, но этот особенно. Вот только суть от замены не меняется. Они оба лишь марионетки. И оба редкие болваны.

15:31

kelvin

Мутко в президенты )))

15:30

марк де фоссен

Дворкович хотя бы интеллектом не обделен,а то фром май харт что не скажет,все не в цвет.Да и не говорит моторист по делу вообще,вокруг да около кругами.

15:29

rusfed 2.0

Круговорот навоза в природе

15:17

titan2313

Ничем не лучше! Такой же болтун и бездельник!

14:59

muzsolini

Шило на мыло?

14:56

Ботаникум

Такая вот "ротация" БОЛТУНОВ в председательских креслицах!!! Хотя могли и Супер-Бузиху трудоустроить!?..... "Ледя" тоже была не чужда "росфутболлллЮ".

14:56

crazysun78

рос.спорт все также под угрозой

14:35

марк де фоссен

Еще бы на посту президента РФС его сменил,было бы всем щастье.))

14:32

shpasic

читалось))

14:29

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