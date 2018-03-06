Дворкович сменил Мутко в должности председателя оргкомитета "Россия-2018"

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович назначен на должность председателя оргкомитета по подготовке чемпионата мира-2018 "Россия-2018". Ранее эту должность занимал Виталий Мутко.

- Мы приняли решение, что генеральным директором оргкомитета является Алексей Сорокин, мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его, - приводит ТАСС слова Мутко.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.