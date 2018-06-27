Дэнни Роуз: "Жалею, что не привез семью в Россию из-за боязни расизма"

Защитник сборной Англии Дэнни Роуз жалеет о том, что перед началом чемпионата мира принял решение оставить свою семью на родине. Ранее футболист отмечал, что не привезет свою семью в Россию из-за боязни проявления расизма.

- Сначала я просто хочу попасть в состав. Потом я буду положительно рассматривать вопрос приезда моих родных в Россию, - цитирует Роуза The Guardian. - Сейчас я бы точно хотел, чтобы моя семья была здесь. Надеюсь, мы победим в четверг, затем выиграем следующую игру, кто бы не стал нашим соперником.

У нас в команде бывают семейные дни в выходные, нашим семьям можно приехать к нам в отель. Непросто смотреть на то, как вокруг тебя все отдыхают со своими семьями. Но эти три недели я решил посвятить свою жизнь сборной Англии и нашим целям. Поэтому я себя чувствую нормально, я не на грани нервного срыва или типа того.

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